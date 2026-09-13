Всичко за Венци Христов

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Последни новини Спорт
Венци Христов смени номера

Венци Христов смени номера

Звездата на "Левски" Венцислав Христов ще носи екип с номер 10 от новия сезон. Миналата година нападателят бе с 91 на гърба си. Именно с този номер то...

25 юни | 19:45
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"Левски" помете "Черно море"

"Левски" помете "Черно море"

Отборът на Левски разби с 5:1 Черно море в мач от 31-ия кръг на "А" група. Нападателят на "сините" Венцислав Христов показа, че се превръща в много ва...

29 април | 10:47
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Стоев: Скука в "Левски" няма

Стоев: Скука в "Левски" няма

Христов почна, "сините" чакат мистериозен нигериец Скука при нас няма как да има. Това обяви треньорът на "Левски" Стойчо Стоев по повод информациите...

04 февруари | 20:30
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