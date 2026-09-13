Венци Христов смени номера
Звездата на "Левски" Венцислав Христов ще носи екип с номер 10 от новия сезон. Миналата година нападателят бе с 91 на гърба си. Именно с този номер то...
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Звездата на "Левски" Венцислав Христов ще носи екип с номер 10 от новия сезон. Миналата година нападателят бе с 91 на гърба си. Именно с този номер то...
С "Левски" сме на финалната права за новия договор на Венци Христов. Това обяви агентът му Милен Георгиев специално за "Стандарт". По-рано през деня н...
Отборът на Левски разби с 5:1 Черно море в мач от 31-ия кръг на "А" група. Нападателят на "сините" Венцислав Христов показа, че се превръща в много ва...
Не водим преговори с други треньори, ядосаха се "сините" Нападателят на "Левски" Венци Христов отново се превръща в най-апетитната хапка на родния па...
Куршуми летяха край Христов през 2014 година Намери любовта покрай трансфер край морето В началото на годината "Левски" успя да сложи край на една с...
Искам да оставя следа на "Герена", заяви Венци Христов В "Левски" не са загубили надежда, че могат да станат шампиони, въпреки че разликата с лидера...
Христов почна, "сините" чакат мистериозен нигериец Скука при нас няма как да има. Това обяви треньорът на "Левски" Стойчо Стоев по повод информациите...
Нападателят Венцислав Христов подписа договор с "Левски". 27-годишният играч парафира контракта днес в офисите на клуба и вече е футболист на "сините"...
Венцислав Христов ще бъде повикан от Ивайло Петев на мястото на Андрей Гълъбинов, информира Гонг. Нападателят на "Новара" отказа да играе за България...
Дават шанс на Венци в Албания след като местният шампион "Скендербег" се раздели с голаджията Хамди Салихи. "Мога да потвърдя, че той няма да играе в...
Обвиниха албанския шампион "Скендербег", в който рита национала Венци Христов, в уреждане на мачове. Според антикорупционната организация "федербет" "...
"Левски" се интересува от нападателя на "Риека" Венцислав Христов. Новината потвърди спортният директор на "сините" Георги Иванов. Гонзо каза още, че...
Венци Христов официално е играч на "Риека", обяви спортният директор на хърватите Сречко Юричич. Договорът на национала е за 2,5 години с опция за още...
Сагата с Венци Христов е на път да приключи, но не по предварително начертания сценарии. Нападателят на "Берое" ще подпише не с ЦСКА, а с "Риека". Спо...
Заплатата на Венци Христов в "Берое" може да ускори трансфера му в ЦСКА, научи "Стандарт". Шефовете на заралии са се заинатили и не пускат национала,...
Стара Загора. Сампдория и Парма имат интерес към българския национал Венцислав Христов от Берое, информира calcionews24. 26-годишният нападател вече...
Трогателен жест направи нападателят на "Берое" Венци Христов. Авторът на победния гол за България в европейската квалификация с Азербайджан (2:1) даде...
Нападателят Венцислав Христов остава футболист на Берое и дори ще му бъде предложено договорът му който изтича през лятото на 2015 година да бъде уд...
Стара Загора. Старши треньорът на "Берое" Петър Хубчев говори пред медиите преди старта на подготовката на тима за сезон 2013/2014. Спецът заяви, че н...
Венци Христов все още е футболист на „Берое", но за треньора Петър Хубчев най-добре е нападателят да бъде продаден. Това заяви в интервю за клубната т...