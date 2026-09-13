Габрово показва култови шаржове
Подредени са 95 творби - живописни платна, пластики и шаржове, създадени от средата на миналия век до наши дни
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Подредени са 95 творби - живописни платна, пластики и шаржове, създадени от средата на миналия век до наши дни
Спомняме си за големия актьор на 26 юли по Bulgaria ON AIR
Откриха първата национална културна стрийминг платформа
Монументът е висок 2,20 м и тежи около 300 кг. Автор на фигурата е ямболският скулптор Петко Йорданов
Днес големият български актьор Велко Кънев трябваше да навърши 67 години. Той е роден на 31 юли 1948 година. На 11 декември 2011 година той си отиде о...
Тодор Андрейков, един от най-автентичните интелектуалци и бунтари от втората половина на българския XX век, възкръсва в "Гражданинът Кино" - новият до...