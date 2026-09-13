Ден на смирение. Какво трябва да знаем за Велики петък
Дни на дълбок мрак, както и на бдително очакване
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Дни на дълбок мрак, както и на бдително очакване
Минаваме под Христовата Плащаница с благодарност за изкуплението
На Велики петък спомняме светите и спасителни страдания на Господ
Плащеница, изработена през средата на ХІХ в. от Витановския род, Тревненска школа. Съхранява се днес в Регионалния музей в гр. Плевен.