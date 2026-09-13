Красотата създава красота: Претендентките за „Царица Роза“ 2025 боядисаха изящни Великденски яйца
Освен че спазиха традицията, младите момичета доказаха, че вървят пътя си към короната на “Царица Роза” в сплотеност и уважение
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Освен че спазиха традицията, младите момичета доказаха, че вървят пътя си към короната на “Царица Роза” в сплотеност и уважение
Да притежаваш "безделушка", изработена от императорския бижутер, било знак за престиж
БГ проклятието е, че не искаме Спасител, а поредния Месия Преди да започна този текст, пробвах да напиша в Гугъл "Великден". Първо излезе великденска...
Зам.-кметица събира скъпоценни яйца от Москва и ЮАР
Солен козунак на трапезата разбива традициите на Великден
Не прекалявайте с яйцата по Великден, и 2 на ден са много
Велико Търново. Великотърновският митрополит Григорий освети 3300 пъстри великденски яйца. Те ще бъдат раздадени на миряните под Царевец в нощта на Въ...
Разлог. Община Разлог посреща Великден с огромно яйце, което е ръчно рисувано. Десетки малки и талантливи художници от Младежкия център в града го укр...
София. Разрешение за допълнителна пратка храна за Великден, четири часа свиждане или писмена похвала от ръководството на затвора. Това са наградите за...
София. Да не се боядисват напукани при варенето яйца, за да се предпазят хората от Е-тата в боята, това посъветва проф. Донка Байкова в ефира на Нова...
Благоевград. Детският отдел на Регионална библиотека „Димитър Талев" и благоевградският Дом „Св. Николай Мирликийски" за деца, лишени от родителска гр...