ЕС директива: Вечните длъжници остават в миналото
Държавите ще започнат опрощават дългове на физическите лица-потребители
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Държавите ще започнат опрощават дългове на физическите лица-потребители
Дават шанс на гражданите с борчове да започнат живота си на чисто Практиката хората да бъдат длъжници цял живот ще бъде прекратена. Да се въведе абсо...
Депутати от ГЕРБ са внесли поправка в Закона за задълженията и договорите, чрез която се цели премахването на т. нар. "вечни длъжници". Сега практичес...