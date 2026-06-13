Блейк Лайвли е "Вечната Аделайн" (ВИДЕО)
Блейк Лайвли остава винаги млада в първата си главна роля в лентата "Вечната Аделайн". Случва се след тежък пътен инцидент, когато е на 29. В продълже...
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Блейк Лайвли остава винаги млада в първата си главна роля в лентата "Вечната Аделайн". Случва се след тежък пътен инцидент, когато е на 29. В продълже...