Уникален пояс за шампиона в София
Боксьорът Спас Генов гони спечелване на олимпийска квота Победа над Джоузеф Уард ще гони Спас Генов в петък в четвъртата галавечер на профибокса към...
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Боксьорът Спас Генов гони спечелване на олимпийска квота Победа над Джоузеф Уард ще гони Спас Генов в петък в четвъртата галавечер на профибокса към...