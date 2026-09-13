Може ли хората да живеят вечно? Експерт каза какво е необходимо
Ако стареенето е програмирано в човешката ДНК, теоретично е възможно да се препрограмират клетките
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Ако стареенето е програмирано в човешката ДНК, теоретично е възможно да се препрограмират клетките
Хората могат да живеят и до 130 години
На Велики петък спомняме светите и спасителни страдания на Господ
Изпълнителки на ритуални танци край огромната статуя на Вишну в комплекса "Гаруда, Вишну, Кенчана" в Джимбаран