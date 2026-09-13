Патриарх Даниил за архимандрит Василий: Епископът е в църквата и църквата е в епископа
Днес е възвеждането на архимандрит Василий в епископски сан
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Днес е възвеждането на архимандрит Василий в епископски сан
Сега той е председател на софийския митрополитски катедрален храм "Св. великомъченица Неделя"
Според народните вярвания на този ден не бива да метете и изнасяте боклук от къщата
Палавият Василий притискал и други с неприлични предложения
Пловдив. Пловдивският епархийски съвет забрани на йеромонах Василий от Зографския манастир да извършва всякакъв вид свещенодействия и свети тайнства в...
Отец Василий е персона нон грата в Софийско