Футболна легенда се удави в морето
Вашпина страдал от тежка болест Легендарният треньор по футбол Васил Желев-Вашпина е удавникът, който сложи край на живота си в неделя. Той се самоуб...
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Вашпина страдал от тежка болест Легендарният треньор по футбол Васил Желев-Вашпина е удавникът, който сложи край на живота си в неделя. Той се самоуб...
Благотворително футболно-развлекателно шоу ще събере феновете на спорта в Бургас тази неделя. Футболните звезди ще излязат на терена в 13,30 ч на стад...