Наш консул разкри има ли пострадали българи в Истанбул
Генералното консулство в Истанбул е в непрекъснат контакт с местните власти
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Генералното консулство в Истанбул е в непрекъснат контакт с местните власти
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Крещеше "Оставка" като скот, викаше ми палячо, разказа Павел Шопов