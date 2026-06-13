Обрат в "Ергенът"! Васил си има гадже?
Ще си тръгне ли Пенев сам от Шри Ланка
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Ще си тръгне ли Пенев сам от Шри Ланка
Тази седмица имението в Шри Ланка се превърна в арена на романтични битки и разтърсващо силни емоции
Новият "Ерген" още с появата си вцепени другите двама
Той вярва, че любовта е нещо специално и трябва да бъде споделяна само с правилния човек
Снимката и историята на новия мачо подпалиха мрежата