Васил Чергов: Правете любов и деца
Дичо и световният шампион по бокс Краси Чолаков участват в новия клип на певеца
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Дичо и световният шампион по бокс Краси Чолаков участват в новия клип на певеца
София. Дичо и участникът във втория сезон на "Гласът на България" Васил Чергов заснеха видео към общата си песен Emotion of love. Видеото изобилства о...
София. Дичо и участникът във втория сезон на музикалното шоу „Гласът на България" Васил Чергов заснеха видеоклип на парчето си „Emotion of love". Виде...