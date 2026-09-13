Всичко за Васил Чергов

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Купони в нов клип на Дичо

Купони в нов клип на Дичо

София. Дичо и участникът във втория сезон на "Гласът на България" Васил Чергов заснеха видео към общата си песен Emotion of love. Видеото изобилства о...

27 юли | 3:10
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