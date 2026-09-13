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Затвориха 18 бензиностанции

Затвориха 18 бензиностанции

Драстични измами с горива са разкрити при проверки на бензиностанции, петролни бази и данъчни складове, съобщиха от Върховната административна прокура...

04 декември | 19:35
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