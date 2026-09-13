ВАП проверява строителство край язовир "Искър"
По време на проверката е необходимо контролните органи да установят има ли нерегламентирано изсичане на дървета
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По време на проверката е необходимо контролните органи да установят има ли нерегламентирано изсичане на дървета
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