Четем "Аз съм Сириус" на Ваня Петкова
Антологията на голямата поетеса излезе за 80-годишнината от рождението й
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Антологията на голямата поетеса излезе за 80-годишнината от рождението й
Ванга казва: Не я виждам с цигулка, а заровена в книгиТочно на днешната дата преди шест години бе краят на земния път на една от най-видните и ярки на...
Кърджали. Уникална изложба привлича вниманието на кърджалийци в дните преди Великден. Художничката Ваня Петкова представя икони нарисувани върху щраус...