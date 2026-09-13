Силно земетресение разтърси Вануату
Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разтърси южната част на тихоокеанската островна държава Вануату. Това показва информация на Геологиче...
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Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разтърси южната част на тихоокеанската островна държава Вануату. Това показва информация на Геологиче...
Силен трус с магнитуд 7,3 по Рихтер е регистриран рано тази сутрин на островите Вануату в Тихия океан. Епицентърът на земетресението е бил на 335 км...
"Чудовищен" циклон опустоши островната държава Вануату в събота, каза президентът Балдуин Лонсдейл и допълни, че хиляди хора са останали без дом. Сгр...
Порт Вила. Силно земетресение с магнитуд 6.8 е било регистрирано край бреговете на тихоокеанската островна република Вануату, разположена източно от А...