Всичко за Вануату

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6.8 по Рихтер разтресе Вануату

6.8 по Рихтер разтресе Вануату

Порт Вила. Силно земетресение с магнитуд 6.8 е било регистрирано край бреговете на тихоокеанската островна република Вануату, разположена източно от А...

23 януари | 10:24
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