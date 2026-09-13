Всичко за Ванеса Паради

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Ванеса Паради се състари

Ванеса Паради се състари

Ванеса Паради скоро не се беше появявала по страниците на медиите, но го направи с гръм и трясък. Папараци я заснеха да се пече топлес на един от гръц...

26 август | 8:55
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