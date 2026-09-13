Ванеса Паради пак защити Джони Деп
Познавам го от 25 години и той не е агресивен човек, заяви майката на двете му деца
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Познавам го от 25 години и той не е агресивен човек, заяви майката на двете му деца
Според последните новини отвъд Океана Амбър Хърд, която е бисексуална, е изневерявала на Джони Деп с моделката Кара Делевин
Ванеса Паради скоро не се беше появявала по страниците на медиите, но го направи с гръм и трясък. Папараци я заснеха да се пече топлес на един от гръц...
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