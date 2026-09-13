Стоичков се нахвърли на Ван Гаал с "идиот"
Камата отново нападна стария си враг
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Камата отново нападна стария си враг
Прословутият със сприхавия си нрав мениджър на "Ман Юнайтед" Луис Ван Гаал избухна за пореден път. Холандецът дръпна репортер за косата в тунела на "О...
Само зо 24 часа ситуацията в "Манчестър Юнайтед" се промени кардинално, съобщи "Дейли Мейл". Луис ван Гаал се върна експресно от Холандия и поднови тр...
Луис ван Гаал си го изкара на съдията за злощастното 3:3 на "Манчестър Юнайтед" в Нюкасъл. В двубоя, който се превърна в шоу на Уейн Руни (2 гола), Че...
Легендата на на "Манчестър Юнайтед" Пол Скоулс направи странно изказване, като заяви, че настоящият мениджър на тима Луис ван Гаал трябва да запази п...
Легендата на "Барселона" Христо Стоичков за пореден път се изгаври с мениджъра на "Ман Юн" Луис Ван Гаал. Носителят на "Златната топка" за 94-а г. пос...
Давид де Хеа ще получи възможност да спечели обратно доверието на мениджъра на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал, пишат британските медии. Това може д...
Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал не скри задоволството си от представянето на холандската звезда на "червените" Мемфис Депай в първия о...
Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал няма да разчита на Давид де Хеа за откриващия мач от сезона срещу "Тотнъм" в утрешния следобед. Това с...
"Може би Де Хеа иска да се махне. Намираме се в ситуация, която не е в полза на нито една от страните. " Това сподели мениджърът на "Манчестър Юнайтед...
Манчестър. Драконовски мерки за затягане на дисциплината въвежда мениджъра на "Манчестър Юнайтед" Лус ван Гаал. Според медиите на Острова заради слаби...
Голям треньор и голям човек. Луис ван Гаал доказа, че несправедливо му лепват прякора - темерут. Холандецът си издейства клауза благотворителност в но...