Валяк се обърна и затисна работник край Благоевград
Пътен работник пострада в село край Благоевград, след като го затисна валякът, който управляваше, предаде БГНЕС. Пострадалият около 45-годишен мъж е...
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Пътен работник пострада в село край Благоевград, след като го затисна валякът, който управляваше, предаде БГНЕС. Пострадалият около 45-годишен мъж е...