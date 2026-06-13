България - домакин на топ икономически форум
България е домакин на икономически форум на групата страни в Международния валутен фонд и Световната банка. На събитието ще присъстват министърът на ф...
Следете всички новини, анализи и коментари за Валутен Фонд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
България е домакин на икономически форум на групата страни в Международния валутен фонд и Световната банка. На събитието ще присъстват министърът на ф...