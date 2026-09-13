Всичко за Валтер Мадзари

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Мадзари иска Бербо в "Интер"

Мадзари иска Бербо в "Интер"

Треньорът на "Интер" Валтер Мадзари е поискал Димитър Бербатов. Според "Europa Calcio" наставникът има желание да вземе опитен нападател следващото ля...

23 февруари | 18:55
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