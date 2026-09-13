В Италия: Падна главата на Мадзари, Манчини поема Интер
Милано. Валтер Мадзари е уволнен от треньорския пост в Интер, информират медиите в Италия днес. Начело на отбора пък се завръща Роберто Манчини и друг...
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Милано. Валтер Мадзари е уволнен от треньорския пост в Интер, информират медиите в Италия днес. Начело на отбора пък се завръща Роберто Манчини и друг...
Милано. Валтер Мадзари продължи договора си за още една година и така ще води Интер и през следващия сезон. "Много сме щастливи да обявим, че продълж...
Треньорът на "Интер" Валтер Мадзари е поискал Димитър Бербатов. Според "Europa Calcio" наставникът има желание да вземе опитен нападател следващото ля...
Треньорът на "Интер" Валтер Мадзари нападна феновете на клуба. Това стана след издънката 0:0 у дома срещу последния "Катаня". По време на мача привърж...