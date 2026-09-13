Валидираха марка за 140 г. Български пощи
Юбилейното пощенско филателно издание се състои от пощенска марка в блок
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Юбилейното пощенско филателно издание се състои от пощенска марка в блок
София. Пощенска марка на тема "170 години на българската журналистика" бе валидирана днес. Главния изпълнителен директор на "Български пощи" ЕАД Вален...
София. Юбилейна пощенска марка бе валидирана днес по повод сто тридесет и пет годишнината на „Български пощи". Това съобщиха от пресцентъра на Министе...
София. Пощенска марка по повод 65-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република България и Китайската народна република бе...