Икономист: България е готова за еврозоната
Банковата система в България е в добро състояние, но има други сфери, в които са необходими по-големи усилия...
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Банковата система в България е в добро състояние, но има други сфери, в които са необходими по-големи усилия...
Надявам се да победи не само правото, но и здравият разум КТБ е била инструмент на мащабна, продължителна и добре прикрита финансова измама, казва Ва...
Още през лятото БНБ предупреди, че цесиите няма да се признаят, казва проф. Валери Димитров
София. Депутатите в Народното събрание приеха на първо четене Законопроекта за Сметната палата с вносители Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Се...
София. Предвижда се днес парламентът да гласува на първо четене новия Закон за Сметната палата, чиито вносители са Йордан Цонев от ДПС и група народни...
София. "Законът за партиите не предвижда достатъчно регламентация на разходите. Има широка рамка, която превръща всеки разход на партията в законен за...