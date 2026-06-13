Ракитово – непознатото бижу на Родопите. Неповторим празник
Градът стана на 55 години, свидни гости отправиха поздравления
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Градът стана на 55 години, свидни гости отправиха поздравления
Ученици в захлас от единствената по рода си у нас зала "Археология"
Една голяма част от децата ни, вече последните 2-3 години посещават значими исторически и архитектурни обекти, каза тя