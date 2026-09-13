Д-р Павлови: За здрави зъби децата да пият чиста изворна вода
Интервю с д-р Венета и Валентин Павлови, основатели и собственици на дентални клиники EO Dent
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Интервю с д-р Венета и Валентин Павлови, основатели и собственици на дентални клиники EO Dent
Не той е решавал каква упойка да бъде използвана, аргументира се съдът
Калпакчиев най-вероятно е бил в конфликт на интереси в процеса срещу бившия депутат от квотата на Иван Костов Валентин Павлов, подсъдим за смъртта на...
14-годишното момче почина на зъболекарския стол на д-р Валентин Павлов
Валентин Павлов бе подсъдим за това, че е причинил смъртта на 14-годишно дете с поставената в зъболекарската му клиника упойка
По повод Световния ден на здравето и ден на здравния работник, който се отбелязва на 7 април, болниците в Перник обявиха два дни за безплатни профи...
Той е известен като зъболекаря на Силвестър Сталоун. И като доктора, който лекува бедни пенсионери и деца без пари. Д-р Валентин Павлов е едно от нови...