Протест за вакъфските имоти в столицата
София. Жители на Карлово и Кюстендил се събраха пред съдебната палата в столицата на пореден протест заради т.нар вакъфски имоти. Днес Софийският апел...
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София. Жители на Карлово и Кюстендил се събраха пред съдебната палата в столицата на пореден протест заради т.нар вакъфски имоти. Днес Софийският апел...