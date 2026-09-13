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Вагенщайн кани в НДК

Вагенщайн кани в НДК

Изящното издание на "Съновидение за свети Борис I" ще бъде представено днес в зала 7 "Съновидение за свети Борис I", новата книга на Анжел Вагенщайн,...

28 април | 6:10
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