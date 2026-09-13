Вагенщайн и Копринка Червенкова празнуват юбилей
30 години след легендарната закуска на Франсоа Митеран двамата гостуват на Н. Пр. Ерик Льобедел
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30 години след легендарната закуска на Франсоа Митеран двамата гостуват на Н. Пр. Ерик Льобедел
Изящното издание на "Съновидение за свети Борис I" ще бъде представено днес в зала 7 "Съновидение за свети Борис I", новата книга на Анжел Вагенщайн,...
Школата "Балкантурист" развали поколения български готвачи, коментира издателят