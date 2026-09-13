Числата говорят! Какво се случва с оборота на ресторантите у нас
Увеличил се е с близо 1 милиард лева
Следете всички новини, анализи и коментари за Увеличава. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Увеличил се е с близо 1 милиард лева
До решението се стига заради нарастването на новите случаи
Полша смята да увеличи армията си до 100 000 души, заяви министърът на отбраната Антони Мацеревич, макар че според него тя трябвало да наброява 150 00...