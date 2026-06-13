Влак уби самотник при Джерман
Пътнически влак по линията Петрич-София е блъснал и убил на място 61-годишен мъж от село Усойка. Инцидентът е станал в четвъртък вечер около 19.50 ча...
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Пътнически влак по линията Петрич-София е блъснал и убил на място 61-годишен мъж от село Усойка. Инцидентът е станал в четвъртък вечер около 19.50 ча...
Медали за храброст получиха четиримата младежи, спасили при пожар живота на 93-годишния Любен Гоцев от село Усойка, община Бобошево. Отличията на Мар...