До 5 бона глоба за скъсано урумово лале
До 5 хиляди лева глоба заплашва всеки, който бъде хванат да бере урумово лале. Растението, което се среща в резервата "Острица" в планината Голо бърдо...
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До 5 хиляди лева глоба заплашва всеки, който бъде хванат да бере урумово лале. Растението, което се среща в резервата "Острица" в планината Голо бърдо...