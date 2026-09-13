Kаква вода да пием за здравето на бъбреците? Съветите на уролога д-р Николай Милушев
Един от важните навици, които е добре да имаме през целия си живот, е навикът да пием редовно вода
Следете всички новини, анализи и коментари за Урология. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Един от важните навици, които е добре да имаме през целия си живот, е навикът да пием редовно вода
Всеки елемент има значение за определена функция на органите, както и за поддържане на алкално-киселинния баланс в човешкото тяло
Професор дмн Христо Куманов е основоположник на бъбречните трансплантации
Благоевград. Отделението по урология в МБАЛ – Благоевград се сдоби с чисто нова и модерна апаратура, закупена със средства на здравното заведение. Обо...