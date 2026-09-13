Скандал! Наказаха съдия, уреждал мачове
Той е бил и глобен
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Той е бил и глобен
Съдът в Ботевград призна за виновни трима футболисти, хванати да уреждат мач на младежките национали с Германия. Това съобщи пресцентърът на прокурату...
В "Локо" (Пловдив) става сериозно. Новият собственик Христо Крушарски няма намерение да ограничава инвестициите си при "черно-белите". На заседание на...
София. Поне три-четири български клуба участват в уговарянето на мачове. Те са от "А" и "Б" група, съобщи президентът на Славия Венцеслав Стефанов пре...