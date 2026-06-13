Андрей Лилов: Да създадем опашки пред Чудесата
Пожелавам на младите: Бъдете проактивни, каквото и да правите, казва шефът на URBO Studio
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Пожелавам на младите: Бъдете проактивни, каквото и да правите, казва шефът на URBO Studio
Пилотното издание на TravelX Conference събира на едно място утвърдени експерти, водещи компании и представители на различни общини