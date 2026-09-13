Удължават работното време на паспортните служби
Смяната на документите ще може да се извърши във всяко едно районно управление
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Смяната на документите ще може да се извърши във всяко едно районно управление
МВР се готви за близо милион лични карти, които изтичат догодина
Всеки модел има плюсове и минуси, дебатите започват след евроизборите