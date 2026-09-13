Опасен район в Турция се раздруса сериозно! Силна уплаха сред хората
На този етап няма информация за пострадали хора
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На този етап няма информация за пострадали хора
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