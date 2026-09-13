Упи Голдбърг отново е Монахиня в действие
Актрисата е започнала работа по нов филм от поредицата
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Актрисата е започнала работа по нов филм от поредицата
28 години след оригинала актрисата отново ще изиграе Делорис Ван Картиер
Упи Голдбърг влиза в бизнеса с марихуана, съобщи CNN, предаде economic.bg. Актрисата, заедно с Мая Елизабет, е съосновател на компанията Whoopi & Maya...