Старозагорските медици ще имат още една университетска база
Стара Загора. Студентите от медицинския факултет на Тракийския университет ще имат още една база за обучение и специализация. Това стана възможно сл...
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Стара Загора. Студентите от медицинския факултет на Тракийския университет ще имат още една база за обучение и специализация. Това стана възможно сл...