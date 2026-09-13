Оставка на директора на дома в Берковица, където загина дете
Видин. Директорът на Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в Берковица е подал оставка, съобщи "Фокус", цитирайки зам.-кмета на общината Радо...
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Видин. Директорът на Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в Берковица е подал оставка, съобщи "Фокус", цитирайки зам.-кмета на общината Радо...
Берковица. 10-годишно момиче е паднало от втория етаж на дома за деца и младежи с умствена изостаналост в Берковица, съобщиха от областната дирекция н...
С благотворителни базари деца и възрастни събраха средства за двете момичета Добрич. Домът за деца с умствена изостаналост в село Крушари ще изпрати...