"Беше съдба, че той не умря при атентата"
19 години след покушението срещу папата светът научи за третото пророчество от Фатима
Следете всички новини, анализи и коментари за Умря. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
19 години след покушението срещу папата светът научи за третото пророчество от Фатима
Англичанин бе намерен мъртъв в хотелската си стая малко след полунощ в София. Мъжът бил отседнал в хотел "Максим" на бул. "Мария Луиза" 62 в района на...
Капитан на самолет умря по време на полет. Вторият пилот на летателен апарат, който е собственост на авиокомпания Saudi Arabian Airlines, го приземил...
Андрей Арнаудов призна, че се е отказал от женкарството и вече търси правилната дама, от която да има деца и да остареят заедно. Той е наясно, че няма...