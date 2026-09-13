ЕРМ Запад: Електромерите на бъдещето идват, но проблемите остават
Подмяната на 2,3 млн. измерители до 2030 г. върви редом с остаряла мрежа, криптоферми фантоми и социални рискове
Следете всички новини, анализи и коментари за Умни Електромери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Подмяната на 2,3 млн. измерители до 2030 г. върви редом с остаряла мрежа, криптоферми фантоми и социални рискове
Кражбите на ток чрез манипулиране на електромерите ще бъдат пресечени с въвеждането на умни измервателни уреди. Това предвиждат проектонаредбите за пр...
До 2020 г. 80% от измервателните уреди трябва да са от новия тип