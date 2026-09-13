Изчадия ли сме или нечии интереси палят пожарите?
В 90% от случаите става въпрос за човешка грешка, немарливост и най-лошото – умисъл
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В 90% от случаите става въпрос за човешка грешка, немарливост и най-лошото – умисъл
Тя не вярва, че Кристиан Николов е извършил умишлено престъпление
От професионалния и от обществения дебати убягва проблемът с „евентуалния умисъл“
Няма умисъл в действията на граничния полицай, от чийто изстрел на българо-турската граница загина нелегален мигрант, смята бившият вътрешен министър...