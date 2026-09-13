Ужасна трагедия на маратона в Момчилград
Почина 37-годишен бегач
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Почина 37-годишен бегач
Учител по философия и бивша националка по ски-бягане триумфираха в 100-киломровото бягане от ултрамаратона в Обиколката на Витоша. Ивайло Атанасов про...
Стара Загора. Оригинален начин да се поклони пред Апостола на свободата в деня на неговата гибел е избрал казанлъчанинът Ради Милев. 65-годишният улт...