ВИДЕО: Масовият бой между "Левски" и "Улисес"
Анталия. Вчера контролата на "Левски" срещу арменския "Улисес" бе прекратена в 62-ата минута заради масов бой между футболистите на двата тима. Весели...
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Анталия. Вчера контролата на "Левски" срещу арменския "Улисес" бе прекратена в 62-ата минута заради масов бой между футболистите на двата тима. Весели...
Анталия. Контролата между "Левски" и Улисес бе прекратена. Причината е бой, който се заформи между играчите на двата тима в 62-ата минута. Веселин Мин...