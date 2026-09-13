Кастрират бездомните кучета в Благоевград
Благоевград. Акция за ваксиниране и кастрация на бездомните кучета в Благоевград предприе общината. Целта е да се ограничи популацията на уличните псе...
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Благоевград. Акция за ваксиниране и кастрация на бездомните кучета в Благоевград предприе общината. Целта е да се ограничи популацията на уличните псе...
Защитници на животните ще протестират в петък пред посолството
Варна. Наблюдава се масово тровене на улични кучета във варненския кв. „Кайсиева градина". Към този момент жителите на квартала са станали свидетели н...
Враца. Безумец натрови кучета с кренвирши в забавачка и хвърли в паника родителите на децата. Колбасите, поръсени с червеникаво вещество, били разпръс...