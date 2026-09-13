Украйна подпали Крим, атакува руски авиобази
При ударите по руски авиобази в Крим са унищожени 10 руски бойни самолета
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При ударите по руски авиобази в Крим са унищожени 10 руски бойни самолета
Миналата нощ в района на населения пункт Станица Луганска е имало престрелка между украинската армия и доброволческия батальон "Айдар", съобщи милиция...
В случай на недостиг на мъже в рамките на четвъртата вълна от мобилизацията в Украйна, ще бъдат призовавани и жени. Това заяви представителят на Генща...
Москва. Украинската армия е "натовски легион", който се стреми да постигне целта за геополитическо сдържане на Русия. Това заяви руският президент Вла...
Славянск. Украинската армия щурмува Славянск, а колона военна техника се опитва да достигне до центъра на града. Това съобщи РИА Новости, позовавайки...