Сърцето ни гори от младите спортисти, но от професионалистите - боли. Защо е така?
Психиката е ключовият момент
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Психиката е ключовият момент
След ударен старт
В следващия кръг хасковлията ще срещне Гаел Монфис
Григор заби 12 аса в течение на двубоя
Надпреварата на "свещената трева" стартира утре
Вярвам, че ще намерим сили, за да се върнем през 2021, обяви Маестрото
Григор Димитров заяви, че може да атакува върха в световната ранглиста. Първата ни ракета каза това след загубения полуфинал на "Уимбълдън". Хасковлия...
Българинът се закани на Анди Мъри, поиска титлата България има тенисист в Топ 10! Гришо Димитров нахлу в елитния клуб благодарение на успеха си на "У...