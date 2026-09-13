Моуриньо тръгна с успех в "Юнайтед"
Новият мениджър на "Манчестър Юнайтед" Жозе Моуриньо стартира престоя си с успех с 2:0 над "Уигън" в контрола. Това бе първата проверка за "червените...
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Новият мениджър на "Манчестър Юнайтед" Жозе Моуриньо стартира престоя си с успех с 2:0 над "Уигън" в контрола. Това бе първата проверка за "червените...
Лондон. Арсенал стигна до финала за Купата на Англия, след като победи драматично Уигън. Победата с 4:2 на "Уембли" дойде след изпълнение на дузпи. Р...
Ливърпул. Роберто Мартинес е новият мениджър на "Евертън". Новината бе обявена на официалния сайт на клуба. Бившият наставник на "Уигън" подписа с "к...
"Уигън" спечели за първи път в историята си Купата на Англия, но за съжаление в тима не можаха да отпразнуват боя над "Ман Сити" с 1:0. "Предстоят ни...