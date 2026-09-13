Официално: Обявили сме Емироглу за персона нон грата
София е обявила аташето по социалните въпроси към генералното консулско на Турция в Бургас Угур Емироглу за персона нон грата. Това става ясно от думи...
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София е обявила аташето по социалните въпроси към генералното консулско на Турция в Бургас Угур Емироглу за персона нон грата. Това става ясно от думи...
Опитвал се е да изгради агентурна мрежа у нас, смята ген. Киров Тъмен шпионски сценарий или банална политическа интрига стоят зад прогонването на тур...
Анкара отвърна, връща ни човек от консулството в Истанбул България е обявила за персона нон грата турското аташе от Генералното консулство в Бургас У...
България е обявила за нежелано лице (persona non grata) Угур Емироглу, аташе в Генералното консулство на Република Турция в Бургас. Това съобщи Агенци...