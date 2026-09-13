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Осми сме по уговорени мачове

Осми сме по уговорени мачове

България е на осмо място в Европа по уговорени мачове. За последните две години и половина в страната ни е имало 35 манипулирани срещи. Това съобщиха...

30 ноември | 11:03
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