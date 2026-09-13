Наказаха испански тенисист за 8 години
Перес отнесе и 25 000 долара глоба за уреждане на мачове
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Перес отнесе и 25 000 долара глоба за уреждане на мачове
Арестуваха шестима тенисисти по подозрения за уреждане на мачове, съобщи полицията в Испания. Вътрешното министерство на страната съобщава, че общо 34...
Скандал с уговорени мачове разтърси Ла Лига. Президентът на "Виляреал" Фернандо Роиг обвини бившия треньор на клуба Марселино Гарсия Торал, че е нагла...
Бохум. Прокуратурата в Бохум поднови делото срещу Краля на уговорените мачове Анте Сапина. Той е обвинен, че е бил част от международна мрежа за манип...
България е на осмо място в Европа по уговорени мачове. За последните две години и половина в страната ни е имало 35 манипулирани срещи. Това съобщиха...