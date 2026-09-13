Щонов: Трябва повече прозрачност в енергетиката
София. "Чувствам се доста уверен в това, което трябва да се направи в следващите няколко месеца, а и за по-напред. Определено предизвикателствата са г...
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София. "Чувствам се доста уверен в това, което трябва да се направи в следващите няколко месеца, а и за по-напред. Определено предизвикателствата са г...
Велико Търново. Румен Петков призова от Велико Търново ръководството на БСП да каже какви ангажименти е поело отиващото си правителство с подписването...
София. Подписаното споразумение с българската държава не изисква никакви инвестиции от страна на АЕЦ "Козлодуй" или държавни гаранции се твърди в прес...
София. "Като гледах сутринта Р.Овч. какви ги говореше, и аз започнах да се чудя през последната година ГЕРБ ли управляваше или тройната коалиция с ман...
По настояване на САЩ централата заличи пасажи от споразумението Ръководството на АЕЦ "Козлодуй" публикува подписаното на 1 август с "Уестингхаус" акц...
БСП стои зад изграждането на нови мощности в АЕЦ "Козлодуй" БСП прие решението на бившия енергиен министър Драгомир Стойнев за подписаното Акционерно...
София. Енергийният министър и зам.-председател на БСП Драгомир Стойнев поиска дебат за енергетиката в изпълнителното бюро на БСП. "Става дума за деба...
София. "Споразумението с "Уестингхаус" рамкира само преговорите до сега за 7 блок в АЕЦ "Козлодуй". Това е първа стъпка от един маратон, който ни пред...
Премиерът се надява до 2016 г. да започне фактическото му изграждане